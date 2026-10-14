60 Jahre Iberl Bühne: Diese Promis feiern das große Jubiläum

Zum 60. Jubiläum der Iberl Bühne sind zahlreiche Promis erschienen, um gemeinsam zu feiern. Wer mit wem plauderte und welcher VIP-Gast mit Krücken kam – die Abendzeitung war mit dabei.

Zum 60. Geburtstag der Iberl Bühne im Münchner Augustiner Stammhaus kamen Schauspieler, Kabarettisten und prominente Wegbegleiter zusammen. Sie schwärmten von Gründer Georg Maier und seiner Witwe Raphaela, die Kultbühne in seinem Sinne weiterführt, erinnerten sich an den legendären Club Sugar Shack – und plauderten mit der Abendzeitung über ihre ganz persönlichen Eigenheiten.

Und alle schwärmten von Raphaela Maier (42), Schauspielerin und Leiterin der Iberl Bühne. Seit dem Tod ihres Mannes Georg Maier, des Gründers des bayerischen Wirtshaustheaters, damals noch in Solln, führt sie dessen Lebenswerk weiter – und das mit großem Erfolg.

Sugar Shack: Wo einst die Rockstars feierten

Im Bühnentalk verrieten Florian Günther (44) – er ist seit fünf Jahren fester Iberl-Autor, Regisseur und Schauspieler – und Hausherrin Raphaela Maier, dass sich in den Räumlichkeiten der Iberl Bühne früher das Sugar Shack befand – die Kultrockdisco der 1970er- und 1980er-Jahre schlechthin. Zu den prominenten Besuchern zählten Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Freddie Mercury, Led Zeppelin, Deep Purple, Frank Zappa, Bruce Springsteen und Rod Stewart. "Noch heute kommen Menschen aus aller Welt und wollen Fotos vom Sugar Shack machen", lachten die beiden.

Florian Günther © imago/Lindenthaler

Auch Roland Hefter (59), der – ebenso wie Moses Wolff, Toni Lauerer, Stefan Otto und Claudia Pichler – mit einem Auftritt zum Jubiläum begeisterte, hatte eine Geschichte zum legendären Club auf Lager. "Ins Sugar Shack bin ich nie reingekommen, dazu war ich zu schlecht angezogen. Wir waren im Round Up", scherzte er. Schon als junger Mann sei Hefter in der Iberl Bühne gewesen und habe den "Schrosch" kennengelernt. Seither trete er dort regelmäßig auf. "Ich freue mich, dass der bayerische Dialekt so gepflegt wird. Das ist ein Stück Kulturgut."

Roland Hefter © imago/Lindenthaler

Hansi Kraus: Bilder geklaut!

Bühnenurgestein Hansi Kraus, 74, bekannt aus den "Lausbubengeschichten", gehört seit rund 20 Jahren zum Iberl-Ensemble. Seine Fotografien und Portraitaufnahmen zieren Aufgang und Bühnensaal. Dass nicht nur Heidi Klum mit geklauten Bildern zu kämpfen hat, musste auch Kraus erleben. "Drei Bilder waren nach einer Aufführung weg. Ich habe mich geehrt gefühlt, dass den Leuten meine Bilder so gut gefallen haben", lachte er.

Luise Kinseher: "Bei ihm habe ich das Handwerk gelernt"

Kabarettistin Luise Kinseher (57) erinnerte sich an ihre Anfänge auf der Iberl-Bühne. "Bei Georg Maier bin ich 1992 zum ersten Mal aufgetreten. Bei ihm habe ich das Handwerk gelernt, er war quasi meine Schauspielschule. Wir standen damals 365 Tage auf der Bühne, am Wochenende zweimal. Was hätte man sonst auch in seiner Freizeit machen sollen?", scherzte sie.

Ein Jubiläum mit vielen Wegbegleitern

Mit einer bunten Mischung aus Szenen und Rückblicken auf das Repertoire der Iberl Bühne wurde das Jubiläum gefeiert. Eine Hommage galt dem Gründer Georg Maier, der das Theater vor 60 Jahren ins Leben gerufen hatte. Mit dabei waren Daniela März, die inzwischen fest zum Iberl-Ensemble gehört, sowie Markus Neumaier, einer der dienstältesten Schauspieler und Regisseure des Hauses, und Sophie Reiml. Unter den Gästen außerdem: Angermaier-Chef Dr. Axel Munz, die Schauspieler Hans Stadlbauer, Claus Obalski, Christian Swoboda, Andreas Borcherding und Fritz Scheuermann, Dr. Marc Kusche, Gesellschafter der Augustiner-Brauerei, Schauspielerin Gabrielle Odinis, Marianne Wille von Dallmayr sowie die Kabarettisten André Hartmann, Stefan Otto, Helmut Schleich und Jürgen Kirner. Letzterer kam direkt von einer Aufzeichnung seines BR-Formats "Brettl-Spitzen" aus dem Hofbräuhaus.

Schauspielerin und Autorin Marie Theres Relin, 60, erschien mit ihrem Sohn Ferdinand (31). Der nahm es mit Humor, dass sein Vater Franz Xaver Kroetz (80), der eigentlich ebenfalls hatte kommen wollen, nicht dabei war. "Ich bin der kleine Kroetz und die Vertretung meines Vaters", scherzte Ferdinand. Offenbar waren dem großen Kroetz größere Menschenansammlungen inzwischen zu viel. Der Dramatiker, der als Baby Schimmerlos in der Kultserie "Kir Royal" Fernsehgeschichte schrieb, und Relin waren von 1992 bis 2006 verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder, pflegen weiterhin guten Kontakt und teilen sich eine Ferienwohnung auf Teneriffa. 2022 veröffentlichten sie gemeinsam das Buch "Szenen keiner Ehe".

Hochzeitspläne? Nicht mehr in diesem Alter!

Ex-Fußballprofi Franz "Bulle" Roth (80) reagierte mit Humor, als er auf mögliche Hochzeitspläne mit seiner Partnerin Helena von Sarközy angesprochen wurde: "Nein, in unserem Alter nicht mehr. Das ging jetzt 18 Jahre lang super. Was sollen wir da ändern?", sagte er. Die Iberl Bühne liegt ihm am Herzen: "Ich bewundere, wie sie überlebt. Es wird ja immer schwieriger mit den privaten Bühnen. Wir können stolz sein, dass wir die Iberl Bühne hier in München haben."

Familienzusammenhalt wird großgeschrieben

Raphaela Maiers siebenjährige Tochter Marie trug mit einem Volkslied zum Jubiläum bei. Der familiäre Zusammenhalt ist offenbar nicht nur innerhalb der Familie Maier spürbar. Auch die Ensemblemitglieder schwärmten von der besonderen Atmosphäre: Das Klima sei nicht nur kollegial, sondern richtig familiär.

OP und Reha: Gitti Walbrun kommt mit Krücken

Brigitte "Gitti" Walbrun (72) erschien gemeinsam mit ihrer Schauspielkollegin Anita Eichhorn aus der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" – und zwar mit Krücken. "Ich bekomme am 30. Oktober eine neue Hüfte, habe wahnsinnige Schmerzen und muss operiert werden. Dann bin ich ein wandelndes Ersatzteillager. Ich habe extra so lange gewartet, bis wir die Drehpause haben. Dann falle ich nicht so lange aus, denn im Anschluss gehe ich ja gleich nach Bad Birnbach zur Reha", verriet sie der Abendzeitung.

Gitti Walbrun mit "Dahoam is Dahoam"-Kollegin Anita Eichhorn © imago/Lindenthaler

Claudia Pichler schwärmt vom bayerischen Dialekt

Kabarettistin Claudia Pichler (40) lobte die Bühne für ihre sprachliche Tradition: "Eine tolle Theaterbühne, wo man noch richtig schönes bayerisch hört und manchmal Wörter und Begriffe, die man lange nicht gehört hat."

Michael Sporer: "Eine Bastion des Volksschauspiels"

"Wir in Bayern"-Moderator Michael Sporer (58): "Ich habe einen großartigen Sommer verbracht, war zu Hause, bin eben nicht weggefahren. Das war großartig", erzählte er. Die Iberl Bühne sei für München eine Bastion des Volksschauspiels, die hoffentlich noch lange bestehen bleibe. "Hier wird noch Tradition gelebt, die Stücke sind selbst geschrieben – wo findet man das noch? Deshalb freue ich mich und gratuliere ganz herzlich zum 60. Jubiläum. Die Raphaela hat die Zügel fest in der Hand, hat das vom Georg super übernommen", so Sporer.

Die kleinen Macken der Promis

In der Pause erzählten die Stars der Abendzeitung von ihren ganz persönlichen Eigenheiten. Schauspieler Bernhard Ulrich (59) (u.a. "Dahoam is Dahoam") mag es, im Urlaub für Ordnung zu sorgen: "Ich liebe es, die Terrasse oder den Balkon unserer Ferienwohnung mit einem Besen zu kehren. Und wenn es keinen gibt, dann kaufe ich einen. Das brauche ich für mein inneres Gleichgewicht, dass es so sauber ist."

Schauspielerin Julia Kent (65, u.a. "Ein Schloß am Wörthersee"): "Ich brauche bei allem, was ich mache, ein Programm, einen Ablaufplan. Das ist mein kleiner Tick, wenn ich irgendwo hingehe. Ich will immer genau wissen: Wo ist es, wie lange brauche ich hin, wo sind die Parkmöglichkeiten, was wird geboten, wann ist Pause, wie lange dauert das Ganze? Meistens bin ich dann aber spontan und halte mich eh nicht dran, brauche aber so ein Gerüst. Das gibt mir Sicherheit."

Ilse Neubauer: "Es waren immer gute Leute auf der Iberl Bühne"

Auch Film- und Fernsehgröße Ilse Neubauer (84), bekannt unter anderem aus "Irgendwie und Sowieso", "Die Hausmeisterin" oder "Pumuckl", blickte anerkennend auf die Geschichte des Hauses. "Es waren immer gute Leute in und auf der Iberl Bühne, und heute noch ist es genauso. Ganz im Sinne von Georg Maier führt seine junge Frau die Bühne jetzt weiter", sagte sie der Abendzeitung.