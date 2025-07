48. Geburtstag: Kronprinzessin Victoria strahlt mit ihrer Familie

Kronprinzessin Victoria feiert ihren 48. Geburtstag in bester Gesellschaft. Auf Social Media teilte das Königshaus ein Foto der Kronprinzessin mit ihrer Familie und zwei sportlichen Ehrengästen.

Die schwedischen Royals haben zu Kronprinzessin Victorias 48. Geburtstag . Die Kronprinzessin strahlt darauf in einem hellen Kleid mit tropischem Print. An ihrer Seite zeigt sich Tochter Estelle (13), ebenfalls in einem gemusterten Kleid - und barfuß. Dabei fällt auf: Ohne Schuhe ist sie schon mit 13 Jahren fast so groß wie ihre Mutter.

Für das Foto posierte auch Prinz Daniel (51), der ein Hemd und eine dunkle Hose trug. Prinz Oscar (9) stellte sich in einem Polohemd, kurzen Jeans und Turnschuhen vor seine Mutter. Mit seinem sportlich-legeren Look passte er zu den Gästen der Royals auf dem Bild. Die Kronprinzessin und ihre Familie ließen sich mit den Beachvolleyballern David Åhman (23) und Jonatan Hellvig (23) ablichten. Sie erhalten in diesem Jahr den Victoria-Award.

Großes Konzert als Höhepunkt

Neben der Preisverleihung wartet auf die Kronprinzessin am Victoriatag jährlich ein straffes Programm. Um 15:50 Uhr nahm Victoria vor dem Schloss Soliden auf der Insel Öland Geburtstagsglückwünsche entgegen und wurde mit einem Ständchen begrüßt. An das Mikrofon trat auch König Carl XVI. Gustaf (79) für eine kleine Ansprache. Danach ging es für Victoria mit Ehemann Daniel und ihren Kindern mit der Kutsche durch Borgholm.

Der Höhepunkt ihres Ehrentags ist das große Victoria-Konzert, das in der Schlossruine Borgholm stattfindet. Zu dem musikalischen Teil des Abends erschienen Fotos zufolge dann Prinzessin Madeleine (43) und Ehemann Chris O'Neill (51). Auch Prinz Carl Philip (46) zeigte sich demnach, allerdings ohne Prinzessin Sofia (40). Diese kümmere sich um die Kinder, wie Hof-Sprecherin Margareta Thorgren dem Magazin bestätigte. "Die kleine Ines ist erst ein paar Monate alt", hieß es auch.

Mehrtägige Feierlichkeiten zu Ehren von Victoria

Der Geburtstag von Kronprinzessin Victoria wird traditionell mehrere Tage lang auf Öland gefeiert. Vom 11. bis zum 15. Juli sind in diesem Jahr alle Augen auf die Thronfolgerin gerichtet. Vor ihrem großen Tag fand unter anderem bereits ein Golfturnier statt. Auch ein Spaziergang und der Victoria-Lauf sind Tradition.