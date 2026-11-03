Cathy Hummels wütend nach 40.000-Euro-Betrug: "Ich bin das Opfer"

Cathy Hummels ist sauer. Über ihre Kreditkarte wurden zahlreiche Flüge gebucht, allerdings nicht von der Münchnerin. Die Betrüger haben damit einen Schaden von etwa 40.000 Euro angerichtet. Warum taucht der Name Joel Beckenbauer in diesem Zusammenhang auf?

Als Unternehmerin und Social-Media-Persönlichkeit führt Cathy Hummels ein Jetset-Leben. Für TV-Jobs und Business-Termine reist die Münchnerin durch die ganze Welt und ist dabei oft auf ein Flugzeug angewiesen. Doch etwa 40 gebuchte Flüge hat Hummels in den letzten Wochen nicht angetreten – sie wusste nichts davon. Unbekannte haben über die Kreditkarte der 38-Jährigen Zehntausende Euro für Reisen ausgegeben.

Cathy Hummels wütend: "Ich bin das Opfer"

"Für was habe ich so eine Karte mit einer Sicherheits-Authentifizierung und allem Drumherum?“, schimpft Cathy Hummels in " ". Eigentlich besitzt sie eine Platinum-Karte von American Express, die auf besondere Sicherheitsmaßnahmen setzt. Trotzdem ist der Unternehmerin jetzt ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden. Hummels hat die unbekannten Täter angezeigt und die Karte sperren lassen. Trotzdem erhielt sie nun einen Mahnbescheid vom Kreditunternehmen. "Die haben gefragt, warum ich meine Rechnung nicht bezahle. Da habe ich gefragt: Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Es handelt sich hier um hochkarätigen Betrug, und ich bin das Opfer."

"Joel Beckenbauer fliegt Erste Klasse auf meine Kosten?"

Der Fall nahm eine kuriose Wendung: Wie Cathy Hummels verraten hat, soll ein Flug im Wert von über 7.000 Euro nach Chicago auf den Namen Joel Beckenbauer gebucht worden sein. "Ich dachte, dass das ein schlechter Scherz ist, den sich jemand da gemacht hat", sagt die Münchnerin über den Betrug. "Joel Beckenbauer fliegt Erste Klasse auf meine Kosten?" Der Sohn der verstorbenen Fußball-Legende Franz Beckenbauer sei "Bild" zufolge tatsächlich an diesem Tag in die amerikanische Metropole geflogen. Sein persönliches Ticket soll jedoch nicht über Hummels' Kreditkarte bezahlt worden sein.

Beckenbauer-Sohn Joel mit Mutter Heidi. © BrauerPhotos/J.Harrell

Kreditkartenbetrüger setzen auf KI

Wie konnte der Name vom Beckenbauer-Sohn auf der Abrechnung von Cathy Hummels landen? Ein Experte vermutet den Einsatz von künstlicher Intelligenz. "Durch die KI haben die Betrüger mehr Möglichkeiten; es ist zum Teil sehr raffiniert, was da passiert", sagt Hugo Godschalk dazu. "Im Fall von Cathy Hummels ist es besonders kurios, denn es sieht ja sehr danach aus, dass der Flug zweimal bezahlt worden ist. Das hätte dem Fluganbieter auffallen müssen, wenn der Zahlungsempfänger in beiden Fällen der Fluganbieter war."

Wie geht es jetzt für Cathy Hummels weiter? Die Münchnerin muss sich noch gedulden, das Kreditkartenunternehmen prüft aktuell den mutmaßlichen Betrug. Joel Beckenbauer selbst hat sich bislang noch nicht öffentlich zu dem Fall geäußert.