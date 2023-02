40 Jahre in der Wüste: So viel Geld bringt Elvis' Privatjet noch ein

Elvis Presley reiste gerne mit Privatjet durch die USA. Eines der Flugzeuge hat nun den Besitzer gewechselt - nachdem es fast 40 Jahre in der Wüste gestanden hatte.

Einer der Privatjets von Elvis Presley (1935-1977) hat einen neuen Besitzer gefunden. Die ramponierte Lockheed 1329 Jetstar von 1962 stand fast 40 Jahre lang in der Wüste im Roswell International Air Center in New Mexico. Nun wurde das Flugzeug für 260.000 Dollar (etwa 240.000 Euro) versteigert.

Die Gebote begannen US-Medienberichten zufolge bei 100.000 US-Dollar und steigerten sich langsam, bis sie den endgültigen Verkaufspreis erreichten. Der soll von einem Telefonbieter gekommen sein, dessen Name nicht bekannt wurde. Priscilla Presley (77) hat laut "People" die Versteigerung mitverfolgt.

Elvis kaufte das Flugzeug 1976

hatte Elvis Presley das Flugzeug am 22. Dezember 1976 für 840.000 US-Dollar gekauft. Er benutzte es zusammen mit zwei anderen Jets aus seiner persönlichen Flotte, um zu Konzerten und Auftritten im ganzen Land zu reisen. Das Flugzeug bot Platz für bis zu neun Personen, die mit rotem Samt bezogene Couch und Passagiersitze, die sich drehen und zurücklehnen lassen, sind noch heute darin zu sehen. Holzvertäfelungen und Beschläge mit Gold sowie ein Video- und Kassettenrekorder gehörten ebenfalls zur Ausstattung.

Elvis Presley starb im August 1977. Priscilla Presley, die von 1967 bis 1973 mit dem berühmten Sänger verheiratet war, musste gerade einen weiteren Schicksalsschlag verkraften: Die gemeinsame Tochter Lisa Marie Presley (1968-2023) ist am 12. Januar im Alter von 54 Jahren verstorben.