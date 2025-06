300.000 Euro: Max von Thun übergibt XXL-Scheck an Vater von verstorbenem Schüler (†14)

Manfred May hat das Schlimmste erlebt, was Eltern erfahren können: Sein Sohn starb im Alter von 14 Jahren. Um seine Trauer zu bewältigen und anderen Kindern zu helfen, hat er eine Stiftung ins Leben gerufen – und dafür jetzt von Schauspieler Max von Thun einen hohen Spendenscheck überreicht bekommen.

Mitten in der Nacht bekam Manfred May einen Anruf, der sein Leben für immer veränderte. Sohn Nicolas starb am 3. Januar 2022 in seinem Kinderzimmer – er wurde nur 14 Jahre alt. Statt in der Trauer zu verzweifeln, hat der ehemalige Chef des Trachtenladens "Trachtenwahnsinn" einen Weg gefunden, mit seinem Schmerz umzugehen und dabei anderen Kindern zu helfen. Für sein Engagement wurde ihm nun von Schauspieler Max von Thun ein Scheck in Höhe von 300.000 Euro überreicht. Die AZ war mit dabei.

"Nicolas May Stiftung" bekommt 300.000-Euro Scheck von Max von Thun

Am Mittwochabend (26. Juni) betrat Manfred May im Gymnasium Olching die Bühne der Sporthalle. Sichtlich bewegt erzählte er den anwesenden Schülern und Eltern von seinem Sohn. "Nicolas starb mit nur 14 Jahren. Nachts um 1.55 Uhr kam der Anruf vom plötzlichen Herztod." Der Teenager starb aufgrund eines nicht erkannten Herzfehlers. Sein Vater Manfred gründete daraufhin mit dem Münchner Kinderkardiologen Prof. Dr. med. Nikolaus Haas die "Nicolas May Stiftung", um anderen Kindern zu helfen.

Die Stiftung will Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass Herzprobleme bei Kindern und Jugendlichen oftmals unbemerkt bleiben, da das nicht routinemäßig beim ärztlichen Check-up untersucht wird. In mehreren Schulen konnten Manfred May und Dr. Haas mit ihren "Herzwochen" die Schüler und Eltern aufklären und entsprechende Untersuchungen anbieten. Auch im Gymnasium Olching können sich die Jugendlichen nun informieren und durchchecken lassen.

Der Andrang zu den "Herzwochen" am Gymnasium Olching war groß. © Sven Geißelhardt

Diese Arbeit und das erforderliche medizinische Equipment müssen allerdings durch Spenden finanziert werden. Von TV-Star Max von Thun gab es daher am Abend einen Scheck in Höhe von 300.000 Euro.

Man kann es sich nicht vorstellen, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren. Dem Sohn von Manfred hätte geholfen werden können, deshalb ist die Arbeit der Stiftung so wichtig. - Max von Thun

Die XXL-Summe kommt allerdings nicht aus der Tasche des Münchner Schauspielers. Als Schirmherr der Aktion durfte er den Scheck im Namen von Sternstunden e.V. übergeben. "Ich wurde von Manfred May und Prof. Haas, der mein Nachbar ist, gefragt, ob ich mithelfen kann", sagte von Thun der AZ. "Das heute war eine tolle und großzügige Spende. Ich glaube an das Projekt, denn ich habe selbst einen Sohn." Die Geschichte von Nicolas May berührt den TV-Star sehr. "Man kann es sich nicht vorstellen, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren. Dem Sohn von Manfred hätte geholfen werden können, deshalb ist die Arbeit der Stiftung so wichtig."

Manfred May bewältigt mit Stiftungsarbeit seine Trauer

Manfred May zeigte sich gerührt von der Sternstunden-Spende. Im AZ-Gespräch erklärte er dazu: "Ich kann das mit Worten gar nicht ausdrücken, wie dankbar ich Sternstunden für diese großartige Unterstützung bin." Wie geht es dem Unternehmer zwei Jahre nach dem Tod seines geliebten Sohnes? Reißt die Arbeit an der "Nicolas May Stiftung" nicht immer wieder die Wunden der Trauer auf? "Es ist ein zweischneidiges Schwert", betonte er gegenüber der AZ. "Ich muss mir ab und an mal eine Auszeit nehmen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Trauerbewältigung, die für mich sehr wichtig ist. Ich darf über meinen Sohn sprechen und feiern, was für ein wunderbarer Mensch er war. Das gibt mir Kraft."

"Dahoam is Dahoam"-Stars unterstützen die "Nicolas May Stiftung"

Über die prominente Unterstützung am Mittwochabend ist Manfred May überaus dankbar. Neben Max von Thun waren auch mehrere Stars von "Dahoam is Dahoam" ans Gymnasium in Olching gekommen, um sich für die Stiftung einzusetzen. Mit dabei waren Brigitte Walbrun, Anita Eichhorn, Christine Reimer, Bernhard Ulrich und Timo Baran. "Ich finde es wichtig, wenn man eine gewisse Reichweite und eine Stimme hat, das auch sinnvoll zu nutzen", sagte Anita Eichhorn der AZ. "Wenn ich mich für etwas einsetzen kann, das Gutes erreicht, sollte das jeder tun."

Manfred May (Mitte) mit den "Dahoam is Dahoam"-Stars (v.l.) Anita Eichhorn, Bernhard Ulrich, Brigitte Walbrun und Christine Reimer. © Sven Geißelhardt

Doch nicht nur die 300.000-Euro-Spende sorgte am Mittwochabend für Gänsehautstimmung. Mit dem FC Bayern Basketball konnte Manfred May einen wichtigen und großen Kooperationspartner gewinnen. Der Verein wird ab der Saison 25/26 offizieller Werbepartner der Stiftung. Das hätte auch Nicolas May sehr gefallen, da ist sich sein Vater sicher: "Er ist ein riesiger FC-Bayern-Fan gewesen. Er wollte mit mir immer mal ein Spiel anschauen. Das haben wir leider nicht mehr geschafft." Doch bald wird der Name des viel zu jung verstorbenen Schülers auf den Trikots der Nachwuchsspieler seiner Lieblingsmannschaft prangen – und sein Vater wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass unerkannte Herzfehler bei Kindern und Jugendlichen frühzeitig erkannt werden. Mithilfe der Sternstunden-Spende sollen bis ins Jahr 2029 10.000 Schüler untersucht werden.