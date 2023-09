27 Jahre nach Promi-Mord: Verdächtiger festgenommen – kein Unbekannter

Wird der Mordfall Tupac nach rund 30 Jahren doch noch aufgeklärt? Nachdem die Polizei im Juli die Ermittlungen wieder aufgenommen hat, wurde jetzt ein Verdächtiger verhaftet.

27 Jahre nach dem Mord an Rapper Tupac Shakur (1971 - 1996) gibt es eine neue Entwicklung: Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, wurde am frühen Freitagmorgen ein Verdächtiger im Zusammenhang mit dem bislang ungeklärten Tod des Musikers festgenommen. , dass ein Mann namens Duane Keith "Keefe D" Davis (60) von der Polizei in Gewahrsam genommen worden sei. Mit welchen Anschuldigungen er konfrontiert werde, sei bislang noch nicht bekannt.

Die Verhaftung trifft keinen Unbekannten

Dass Davis in den Mordfall Tupac verwickelt ist, ist allerdings nichts Neues. Laut "TMZ" hat er bereits in mehreren Interviews und auch in seinem Buch "Compton Street Legend" zugegeben, dass er in dem Cadillac gesessen sei, aus dem die Kugeln auf den Rapper abgefeuert worden seien. Weiter heißt es in dem Bericht, dass die Polizei bereits im Juli mit einem Durchsuchungsbefehl das Haus von Davis' Frau in Las Vegas durchsucht hätte. Dabei sei einiges an neuem Beweismaterial beschlagnahmt worden.

Im Juli 2023 war bekannt geworden, dass die Polizei die Ermittlungen in dem berühmten Mordfall wieder aufgenommen hat. Tupac Shakur wurde bei einer Schießerei am 7. September 1996 an der Kreuzung Flamingo Road und Koval Lane lebensgefährlich verletzt. Sechs Tage später starb er im University Medical Center an seinen Verletzungen. Er hatte sich zuvor einen Boxkampf zwischen Mike Tyson und Bruce Seldon im MGM Grand angesehen. Beim Verlassen des Hotels soll er in Streit mit Bandenmitgliedern geraten sein. Während sein BMW anschließend an einer roten Ampel wartete, hielt neben ihm ein weißer Cadillac. Daraus wurden mehrere Schüsse auf den BMW gefeuert, vier davon trafen den Musiker.

Tupac zählte zu den erfolgreichsten Rappern der Neunziger

Tupac war einer der erfolgreichsten Rapper der 1990er und wird bis heute als einer der einflussreichsten Rap-Künstler überhaupt gesehen. Auch im Schauspielgeschäft war er zu dieser Zeit erfolgreich, mit Filmen wie "Poetic Justice" an der Seite von Janet Jackson (57). In East Harlem geboren, wurde Tupac zu einer zentralen Figur des Westküsten-Hip-Hop. Zu seinen größten Hits gehörten Songs wie "All Eyes on Me" und "California Love".

2017 wurde er posthum in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Am 8. Juni 2023 erhielt er einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Seine Schwester Sekyiwa Shakur (48) erklärte, dass damit ein Traum ihres verstorbenen Bruders in Erfüllung gegangen sei.