260-Millionen-Klage gegen Tyler Perry: Das ist über ihn bekannt

Gegen den mächtigen Entertainment-Mogul Tyler Perry gibt es schwerwiegende Anschuldigungen. Das muss man über den Milliardär wissen.

Tyler Perry (55) sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Ein Kollege wirft ihm sexuelle Nötigung vor und fordert Schadensersatz in Höhe von 260 Millionen Dollar. In Gerichtsunterlagen, die dem US-Magazin "People" vorliegen, behauptet Schauspieler Derek Dixon, Perry habe am Set der Serien "The Oval" und "Ruthless " zwischen ihnen eine "zwanghafte, sexuell ausbeuterische Dynamik" geschaffen.

Ein Anwalt von Tyler Perry erklärte dazu: "Dies ist eine Person, die Tyler Perry nahe gekommen ist, und die nun offenbar nichts weiter als die Inszenierung eines Betrugs begangen hat. Tyler lässt sich jedoch nicht unterkriegen und wir sind zuversichtlich, dass diese erfundenen Belästigungsvorwürfe wirkungslos bleiben werden."

Tyler Perry gilt als eine der reichsten und einflussreichsten Personen der Entertainment-Branche. So verlief die Karriere des Schauspielers, Regisseurs und Produzenten, der sich nun den schweren Vorwürfen stellen muss.

So wurde Tyler Perry zum Hollywoodstar

Tyler Perry ist in New Orleans groß geworden und lebte in einer von Armut und Missbrauch geprägten Umgebung. Mit Anfang 20 soll ihn eine Folge der "Oprah Winfrey Show" inspiriert haben, durch Schreiben seine Probleme zu verarbeiten. Er zog nach Atlanta, wo er eine Karriere als Autor, Filmemacher und Schauspieler begann. Vom Theater wechselte er zu Film und Fernsehen, was ihn schließlich zum Milliardär machen sollte.

Sein Regiedebüt gab er 2006 mit "Das verrückte Familienfest". Daraus entwickelte er das umfangreiches "Madea"-Franchise von Filmen, bei denen er sowohl die Hauptrolle spielte als auch Regie führte. 2019 lief der letzte Teil. Mit dem Filmstudio Lionsgate verwirklichte er im Laufe der Jahre insgesamt über 20 Filme, zusammen über eine Milliarde Dollar einspielten.

Er erschuf auch zahlreiche Fernsehserien, darunter "Tyler Perry's House of Payne". Im Jahr 2011 galt er bereits als bestbezahlter Mann in der Unterhaltungsbranche, in zwölf Monaten soll er damals 130 Millionen Dollar verdient haben. Kurz darauf schloss Perry eine exklusive mehrjährige Partnerschaft mit Oprah Winfrey (71) und ihrem Oprah Winfrey Network (OWN) über verschiedene Drehbuchprojekte ab. Abseits seiner eigenen Produktionen hat Perry in zahlreichen Hollywood-Filmen mitgewirkt, darunter "Star Trek" (2009), "Gone Girl" (2014) oder "Don't Look Up" (2021).

Tyler Perry soll 1,4 Milliarden Dollar besitzen

Im Jahr 2020 wurde Tyler Perry offiziell zum Milliardär, "Forbes" zufolge beläuft sich sein Nettovermögen auf geschätzt 1,4 Milliarden Dollar. Perrys Reichtum beruht dem Bericht zufolge sowohl auf seiner Produzententätigkeit als auch auf Film- und TV-Rechten: Er besitzt 100 Prozent der von ihm geschaffenen Inhalte. Laut "Forbes" gehören zu Tyler Perrys Vermögenswerten auch Häuser in Atlanta, New York, Los Angeles und Wyoming sowie zwei Flugzeuge. Außerdem besitzt er ein Studiogelände in Atlanta, wo er einen Großteil seiner Projekte dreht.

Eines seiner Anwesen, ein 43 Millionen Dollar teures Haus in Beverly Hills mit acht Schlafzimmern und zwölf Badezimmern, ist durch seine prominenten Untermieter bekannt geworden: Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) wohnten dort kurzzeitig, als sie 2020 England und die königliche Familie hinter sich ließen und in die USA übersiedelten.

Meghan und Tyler Perry sollen einen gemeinsamen Publizisten gehabt haben, worüber der Kontakt entstand. Nach der Abkehr von Großbritannien hat Perry ihr dann seine Hilfe angeboten, wie er in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" (2022) verriet. Danach entwickelte sich eine tiefe Freundschaft, sodass er sogar Pate von Lilibet (4) wurde, der Tochter von Meghan und Harry. Perry soll zudem gut mit Will Smith und Oprah Winfrey befreundet sein.

Ansonsten ist über das Privatleben von Tyler Perry wenig bekannt. Von etwa 2009 bis 2020 soll er mit dem Model Gelila Bekele liiert gewesen sein. Im November 2014 kam ein gemeinsamer Sohn zur Welt.