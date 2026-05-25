25 Jahre nach Tod der Tochter: Peter Kraus macht Arzt Vorwürfe

Der Tod seiner Tochter beschäftigt Peter Kraus noch heute. Jetzt kritisiert der Sänger den behandelnden Arzt – auch Ehefrau Ingrid trifft klare Worte.

Vor 25 Jahren erlebte Peter Kraus (87) das Schlimmste, was einem Vater passieren kann. Der in München geborene Rock'n'Roll-Sänger verlor seine Tochter Gaby, die im Alter von nur 39 Jahren an Krebs starb. Nun äußert sich Kraus offen über den Verlust – und spricht auch von einem großen Fehler.

Nach Tod der Tochter: Peter Kraus macht Vorwurf an Arzt

Gaby war nicht Kraus' leibliche Tochter. Sie ist das Kind seiner Ehefrau Ingrid (82) aus einer früheren Beziehung. Doch nach der Hochzeit mit seiner Liebsten adoptierte der Sänger das Mädchen – zu dem Zeitpunkt war Gaby sieben Jahre alt. Im Oktober 2001 dann der tragische Tiefpunkt: Peter Kraus' Adoptivtochter erlag ihrer Brustkrebserkrankung. Heute sagt ihr Vater im Interview mit der Zeitschrift "Meine Freizeit" über ihr Leiden: "Sie hat sich immer geweigert, meinen Namen in irgendeiner Form zu Hilfe zu nehmen. Weil sie dachte, so ein 'Schickimicki-Arzt' sei nicht ihre Sache, wechselte sie zu einem anderen Arzt." Diese Entscheidung war laut Peter Kraus ein falscher Schritt. "Das war mit Sicherheit ein Fehler. Sonst könnte sie noch leben", gibt der 87-Jährige zu bedenken. Dem Arzt, der Gaby schlussendlich behandelte, macht das Ehepaar Kraus Vorwürfe.

Peter Kraus und seine an Brustkrebs gestorbene Tochter Gaby im April 1981. © dpa/Klar

Ingrid Kraus über Tochter: "Sie ist nicht richtig behandelt worden"

Peter Kraus' Frau Ingrid erinnert sich gut an die Behandlung ihrer Tochter zurück. "Der andere Arzt sagte, das sei bestimmt nur ein Milchknoten in ihrer Brust. Aber zu ihrer Beruhigung würde er eine Biopsie machen." Zu einer Gewebeprobe sei es jedoch nie gekommen – der Mediziner habe ohne Weiteres einen ersten Eingriff begonnen. "Ohne Narkose, nur unter örtlicher Betäubung, hat er diesen Knoten rausgeschnitten", erklärt Ingrid Kraus.

Peter Kraus und seine Frau Ingrid im Jahr 2019. © dpa/David Visnjic

Für die 82-Jährige steht heute fest: "Sie ist einfach nicht richtig behandelt worden. Und hinter dem Knoten war gleich noch einer." Gabys Mutter sah die Hoffnung auf eine Genesung ihrer Tochter vermehrt dahinschwinden. "Damit war eigentlich von vornherein alles aus", so die ernüchternde Einschätzung.

Sohn von Peter Kraus eine große Stütze

Nach wie vor ist die Trauer um Gabys Tod sehr groß. Ingrid Kraus ist froh, dass ihr Mann – vor allem auch in den ersten Jahren nach dem Schicksalsschlag – immer an ihrer Seite war. "Peter war mir eine absolute Stütze. Wir haben in der Zeit so viel Schreckliches erlebt."

Ingrid und Peter Kraus bekamen 1973 Sohn Mike. Zu ihm pflegen die beiden ein sehr inniges Verhältnis. Ein enger Zusammenhalt bedeutet der Familie alles. Denn Gabys Tod hat schmerzhaft vor Augen geführt, wie schnell die Zeit mit den Liebsten vorbei sein kann.