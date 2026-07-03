25 Jahre nach der ersten Sendung: Kult-Show kehrt ins Fernsehen zurück

Sat.1 belebt eine Kult-Show wieder: 13 Jahre nach dem Aus kehrt "Richter Alexander Hold" auf den Bildschirm zurück. Beim Screenforce Festival kündigte der Sender neue Folgen an.

Nach 13 Jahren Pause holt Sat.1 und Joyn einen echten TV-Klassiker zurück: Der Sender setzt seine Gerichtsshow "Richter Alexander Hold" fort. Wie der Sender bekanntgab, bekommt das ehemals beliebte Justiz-Format neue Folgen. , wo die Sender ihre Programmpläne einem Fachpublikum vorstellen.

Damit kehrt eine der prägenden Figuren des Nachmittagsprogramms zurück. "Richter Alexander Hold" lief von 2001 bis 2013 und galt in dieser Zeit als verlässlicher Quotenbringer am Sat.1-Nachmittag. Nach dem Aus vor 13 Jahren nimmt Alexander Hold (64) nun erneut hinter dem Richterpult Platz und entscheidet in inszenierten Verhandlungen über Recht und Gerechtigkeit.

Vom Landtag zurück in den Gerichtssaal

Für Alexander Hold ist es eine Rückkehr in vertrautes Terrain, allerdings aus einem neuen Leben heraus. Inzwischen ist der einstige TV-Richter in der bayerischen Politik aktiv und sitzt für die Freien Wähler im Landtag. Mit dem Comeback reiht er sich in eine Riege von Fernseh-Richtern der frühen 2000er ein, die zuletzt wieder vor die Kamera zurückgekehrt sind.

So hat auch RTL das Genre der Gerichtsshow am Nachmittag neu aufleben lassen: mit Barbara Salesch (76), die früher bei Sat.1 urteilte, und mit Ulrich Wetzel (69), der bereits früher bei RTL im Einsatz war. Das Nachmittags-Gericht erlebt aktuell also eine kleine Renaissance und Sat.1 zieht nun mit einem seiner bekanntesten Gesichter nach.

Wie genau die Neuauflage aussehen wird, ließ Sat.1 am Donnerstag noch offen. Angaben zu Sendeplatz, Start oder Umfang der neuen Staffel machte der Sender bislang nicht. Die früheren Folgen dauerte 45 Minuten, bis dato wurden 2038 Episoden in insgesamt zwölf Staffeln ausgestrahlt. Dank "Richter Alexander Hold" wurde auch der Anwalt Ingo Lenßen (65) berühmt, der dort regelmäßig als Verteidiger zu sehen war.