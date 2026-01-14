21. Todestag von Rudolph Moshammer: Die AZ zeigt Titelseiten von 2005
Stets lächelnd, stets perfekt gestylt – so und nicht anders kannte man Rudolph Moshammer. Eine Seite seines Lebens hielt er verborgen, viele Geheimnisse nahm er mit ins Grab. In einer kalten Januarnacht vor zwanzig Jahren wurde der Modezar ermordet. Die Abendzeitung erinnert mit einer Bildergalerie von neun Titelseiten aus dem Jahre 2005 an das Münchner Original.
Ein bisschen wie ein Märchenkönig inszenierte Rudolph Moshammer sein Leben. So kannten ihn die Menschen, so liebten ihn die Fans. Seine Liebe zu Männern lebte er im Geheimen. Und dann war es ein Stricher, der ihn in der Nacht zum 14. Januar 2005 in seiner Grünwalder Doppelhaushälfte im Streit um Liebeslohn erdrosselte.
Moshammers Tod löste weithin Trauer aus. Autogramme, Sterbebildchen, Plüsch-Daisys und Moshammer-Krawatten fanden reißenden Absatz. 15.000 Menschen gaben ihm das letzte Geleit zum Mausoleum, in dem bereits seine Mutter Else begraben liegt. Auch heute noch sind die Erinnerungen an Rudolph Moshammer sehr lebendig, die AZ wirft einen Blick zurück.
Klicken Sie sich jetzt oben durch die Galerie mit neun Titelseiten der Abendzeitung, die sich allesamt dem Tode von Rudolph Moshammer widmen!
