20. Thronjubiläum in Monaco: Fürstenfamilie mit liebevollem Auftritt

Zu seinem 20. Thronjubiläum hat sich Fürst Albert II. mit seiner Frau und den Kindern besonders vertraut gezeigt. Umringt von weiteren Familienmitgliedern strahlte er über ein Fahnenmeer seiner Untertanen und dankte in einer Rede für die Unterstützung der Monegassen.

Innige Szene: Fürst Albert II. küsst seine Frau während der Feierlichkeiten am 19. Juli zärtlich an die Schläfe.

Der 19. Juli stand in Monaco ganz im Zeichen des 20. Thronjubiläums von Albert II. (67). Dabei zeigte sich der Fürst sehr nahbar. Während seiner Dankesrede war er den Tränen nah, und mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern tauschte er innige Momente aus.

Umarmungen und Küsse

Die Fürstenfamilie versammelte sich am Samstagabend im Innenhof des Palastes, um gemeinsam mit den Einwohnern Monacos zu feiern. Während der Jubilar einen blauen Anzug trug, erschien Fürstin Charlène (47) in einem fliederfarbenen Kleid mit Spitzenrock von Oscar de la Renta. Dazu kombinierte sie weiße Pumps von Gianvito Rossi. Auch ihre Zwillinge hatten sich schick gemacht: Prinz Jacques (10) trug einen dunklen Anzug, Lackschuhe und Krawatte, Prinzessin Gabriella ein weißes Spitzenkleid.

Besonders auffällig war, wie liebevoll die Fürstenfamilie miteinander umging. So umarmte der Fürst seine Frau, drückte ihr Küsschen auf die Schläfe und herzte auch seine Kinder einige Male. Vergessen scheinen die bösen Spekulationen über eine Ehekrise und die großen Sorgen um Charlènes Gesundheit.

Macarons für die Monegassen

Auf blickte das Fürstenhaus auf die Feierlichkeiten zurück und bedankte sich bei allen erschienenen Monegassen. In einem Clip ist dort auch zu sehen, wie die Fürstenfamilie einen riesigen Kuchen beklatscht und anschneidet. "Anschließend hatten die Teilnehmer das Vergnügen, leckere Macarons aus dieser süßen Kreation zu genießen, die speziell für diesen Anlass zubereitet wurde", hieß es dazu. "Ein Moment der Gemeinschaft, der Emotionen und des Teilens, der in den Erinnerungen des Fürstentums verankert bleiben wird."

Albert II. folgte auf seinen Vater Fürst Rainier III.

Am 12. Juli 2005 hatte Albert die Nachfolge seines verstorbenen Vaters Fürst Rainier III. (1923-2005) angetreten. Bereits am 6. April 2005 war er zu Monacos Regent geworden, doch erst drei Monate später fand die offizielle Inthronisation statt. Das runde Jubiläum würdigte das Fürstenhaus bereits , auf dem der damals 47-Jährige sichtlich emotional an seinem großen Tag zu sehen ist. Albert ist der 14. Fürst von Monaco. Normalerweise wird erst das 25. Thronjubiläum gefeiert. Wie aus dem Beitrag hervorging, hat Albert II. jedoch entschieden, bereits sein 20. zu zelebrieren.