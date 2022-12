20 Jahre später: Verona Pooth bittet Alice Schwarzer um Aussprache

Verona Pooth will sich mit Alice Schwarzer aussprechen. Knapp 20 Jahre nach ihrem öffentlichen TV-Streitgespräch hat sie die Aktivistin in ihre neue Talkshow eingeladen. "Ich hoffe, Frau Schwarzer sagt zu", so Pooth.

23. Dezember 2022 - 15:11 Uhr | (ncz/spot)

Vor 20 Jahren lieferten sich Verona Pooth und Alica Schwarzer in der Sendung von Johannes B. Kerner einen Schlagabtausch. © Peter Bischoff/Getty Images