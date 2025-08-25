20 Jahre nach Rudolph Moshammers Tod: Heino erhält bedeutendes Geschenk aus Nachlass

Mehr als 20 Jahre ist es inzwischen her, dass Rudolph Moshammer aus dem Leben gerissen wurde. Der Münchner Modeschöpfer wird noch immer schmerzlich vermisst – unter anderem von seinem guten Freund Heino. Dieser bekam nun ein besonderes Andenken aus dem Moshammer-Nachlass überreicht. Heino verrät in der AZ, wie viel ihm dieses bedeutet.

Er zählte zu den schillerndsten Persönlichkeiten Münchens: Als Rudolph Moshammer (†64) am 14. Januar 2005 ermordet wurde, zog dies ein großes Medienecho nach sich. Viele seiner Besitztümer wurden versteigert, unter anderem extravagante Schmuckstücke. Eines dieser wertvollen Andenken hat nun den Besitzer gewechselt – und ist erneut in prominente Hände gewandert: Sänger Heino (86), den eine enge Freundschaft mit Moshammer verbunden hatte, durfte sich nämlich über ein besonderes Geschenk freuen.

Ring von Rudolph Moshammer: "Heino wäre genau der Richtige"

Zum "Audi Ascot Renntag" in Hannover kam am 24. August 2025 auch der bayerische Juwelier Stephan Richter aus Fürth. Der Experte hatte ein besonderes Schmuckstück im Gepäck und verriet der AZ vor Ort: "Vor ungefähr einem halben Jahr wurde mir dieser wunderschöne, große Ring mit dem Amethyst verkauft – mit der Botschaft, dass dieser tatsächlich aus dem Nachlass, aus der Auktion von Rudolph Moshammer stammen soll."

Da auch Heino seinen Besuch auf dem Pferderennen angekündigt hatte, hatte Stephan Richter einen Entschluss gefasst: "Es wäre schade, so einen Ring einfach nur weiterzuverkaufen. Und dann habe ich heute die Gelegenheit genutzt, da sich Heino und Rudolph Moshammer ja auch persönlich kannten." Der Juwelier überreichte den Ring an den Sänger, denn er war sich sicher: "Heino wäre eigentlich genau der Richtige. Bei ihm ist er wirklich in den besten Händen."

Stephan Richter (li.) von "Juwel 1" und Heino bei der Übergabe des prächtigen Schmuckstücks. © imago/Future Image

Heino bekommt Moshammer-Ring: "Möge ihm immer Glück bringen"

Stephan Richter beschrieb im Gespräch mit der AZ den besonderen Moment der Ringübergabe: "Heino hat sich wahnsinnig gefreut. Er ist ihm noch zu groß, denn er hat nicht so eine große Ringgröße, wie sie Rudolf Moshammer hatte. Aber er lässt ihn sich, glaube ich, verkleinern und dann kann er ihn mit Freude tragen." Der Juwelier hatte sich zuvor viele Gedanken gemacht: "Ich habe Heino gesagt, er möge ihm immer Glück bringen, weil Rudolf Moshammer, das wissen wir ja alle, ein ganz toller Mensch war, mit einer ganz positiven Ausstrahlung. Und das kann man damit nur weitergeben."

Mutmaßlich aus dem Nachlass von Rudolph Moshammer: Dieser Amethyst-Ring gehört nun Heino. © imago/Future Image

Heino zur AZ: "Rudolph und ich waren sehr gut befreundet"

Heino zeigte sich vom unerwarteten Schmuck-Präsent ganz gerührt und sagte der AZ: "Ich freue mich über den Ring, das ist ein sehr schönes Geschenk. Und ich werde diesen Ring auch in Ehren halten. Es ist für mich eine sehr große Freude, dass ich den Ring haben darf." Über Moshammer meinte er: "Rudolph und ich waren sehr gut befreundet. Wenn ich in München war, hab ich ihn natürlich besucht und er hat mich besucht, wenn ich dort im Hotel war."

Stolz präsentierte Heino den Ring, der mutmaßlich aus dem Nachlass von Rudolph Moshammer stammt. © imago/Future Image

Vermögen von Heino: Manager Helmut Werner soll erben

Wie vor wenigen Tagen berichtete, hat Heino für seinen eigenen Nachlass bereits konkrete Pläne gefasst. Sein Vermögen soll an Manager Helmut Werner gehen, mit dessen Frau und Sohn (2) Heino gemeinsam in Kitzbühel lebt. "Ihm und seiner kleinen Familie, die ja auch meine Familie geworden ist, gehört alles", verriet der Sänger. "Das Geld wandert alles in einen Topf. Mir ist wichtig, dass meine Wahl-Familie abgesichert ist. Ich denke dabei besonders an die Zukunft des kleinen Lennie, der für mich wie ein leiblicher Enkel ist."