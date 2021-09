20 Jahre 9/11: Prinz Harry und Herzogin Meghan erinnern an die Opfer

Prinz Harry und Herzogin Meghan gedenken auf ihrer Homepage Archewell der Opfer, die am 11. September 2001 ihr Leben bei den Anschlägen in New York City verloren haben.

11. September 2021 - 12:50 Uhr | (eee/spot)

Prinz Harry und Herzogin Meghan gedenken aller Opfer von 9/11. © imago/i Images

Die Anschläge auf das New Yorker World Trade Center jähren sich am heutigen Samstag zum 20. Mal. Auch an dem britischen Prinz Harry (36) und seiner US-amerikanischen Ehefrau Herzogin Meghan (40) geht dieser denkwürdige Tag nicht spurlos vorüber. erinnern sie an die fast 3.000 Todesopfer, die bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 ihr Leben verloren haben.

"In Erinnerung"

Das Paar entschied sich dafür, sämtliche Funktionen auf seiner Webseite auszuschalten und stattdessen ausschließlich die Namen sämtlicher Opfer in weißer Schrift auf einem schwarzen Hintergrund aufzulisten. "In Erinnerung" und "11. September 2001" sind als Überschriften zu lesen.