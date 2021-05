"2 Broke Girls"-Star Kat Dennings ist verlobt!

Vor knapp einer Woche machte Schauspielerin Kat Dennings ihre Beziehung mit Andrew W. K. offiziell. Jetzt geben die beiden ihre Verlobung bekannt.

Kat Dennings bei einem Event in Beverly Hills, 2019.

Kat Dennings (34) wagt den großen Schritt! Die Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle als Max Black in der Sitcom "2 Broke Girls" bekannt ist, Ihr Auserwählter ist der US-Rockstar Andrew W. K. (42), der bis 2019 noch mit seiner Musikerkollegin Cherie Lily verheiratet war. Stolz präsentiert Dennings ihren Followern ihren Verlobungsring. "Von mir aus gerne!", kommentierte sie ihren Post. Die Schauspielerin machte erst vor rund einer Woche ihre Beziehung mit dem Rockstar offiziell.

Ihre Promi-Kollegen und Kolleginnen freuen sich mit der Seriendarstellerin und wünschen ihr alles Gute unter dem Post. Unter anderem sendeten Disney-Star Brenda Song (33), "Teen Wolf"-Darstellerin Shelley Hennig (34) und Plus-Size-Model Tess Holliday (35) ihre Glückwünsche.

Kat Dennings datete den Musiker Josh Groban

Von 2014 bis 2016 war die Schauspielerin mit dem Sänger Josh Groban (40) in einer Beziehung. Das Paar soll sich nach knapp zwei Jahren freundschaftlich getrennt haben. Zuletzt war Dennings in der Disney+-Serie "WandaVision" auf dem Bildschirm zu sehen. In der Marvel-Produktion verkörpert sie die Astrophysikerin Dr. Darcy Lewis.