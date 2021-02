1. Todestag: Michael Douglas gedenkt seinem Vater Kirk

Michael Douglas hat mit einem gemeinsamen Foto und emotionalen Worten an seinen Vater erinnert. Kirk Douglas starb am 5. Februar 2020 im Alter von 103 Jahren.

Michael Douglas (76, ) hat seinen Vater Kirk Douglas (1916-2020) gewürdigt. Die Hollywood-Ikone starb am 5. Februar 2020 im Alter von 103 Jahren. "Ich kann es nicht glauben, dass bereits ein Jahr vergangen ist, seit du uns verlassen hast", schreibt der Schauspieler zu einem gemeinsamen Bild mit seinem Vater. "Mit 103 Jahren hast du einen guten Zeitpunkt gewählt, zu gehen. Ich liebe dich von ganzem Herzen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auch ein Enkelsohn würdigt den Hollywood-Star

Michael Douglas' Ehefrau Catherine Zeta-Jones (51) kommentierte den Post mit: "Ich liebe dich, Pappy." Ihr gemeinsamer Sohn Dylan (20) postete ebenfalls mit seinem Großvater auf Instagram und schrieb dazu: "Ein Jahr ohne dich - ich kann es nicht glauben. Ein guter Schauspieler verpasst nie sein Stichwort und rückblickend auf dieses Jahr, hast du mit 103 den richtigen Zeitpunkt gewählt. Ich vermisse dich so sehr, aber ich denke an dein großartiges Leben und die Erinnerungen zurück, was mich inspiriert und dankbar macht. Ich liebe dich."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert