Zwei Verletzte nach Schüssen bei Moschee in Schweden

In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, plötzlich sind Schüsse zu hören. Vieles ist noch unklar.
Vor einer Moschee in Schweden sollen zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden sein. (Symbolbild)
Vor einer Moschee in Schweden sollen zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden sein. (Symbolbild) © Steffen Trumpf/dpa
Örebro

Bei Schüssen nahe einer Moschee in der schwedischen Stadt Örebro westlich von Stockholm sind ersten Erkenntnissen zufolge zwei Menschen verletzt worden. Die Öffentlichkeit werde gebeten, sich von dem Ort des Vorfalls fernzuhalten, teilte die örtliche Polizei mit. Mehrere Rettungskräfte seien vor Ort, es laufe eine große Polizeiaktion. Zum Zustand der Verletzten gebe es aktuell noch keine Informationen. 

Die Polizei hat den Angaben nach Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Medienberichten zufolge fand in der Moschee ein Freitagsgebet statt, als mehrere Schüsse direkt davor abgegeben wurden.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

