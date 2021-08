Wie lange noch?

AZ-Politik-Chefin Natalie Kettinger über eineinhalb Jahre Pandemie.

Nach eineinhalb Jahren Pandemie scheint man im Bundesgesundheitsministerium keinen Trippelschritt weitergekommen zu sein. Einer möglichen vierten Welle will man begegnen wie gehabt: mit Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Mit einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. Mit Druck, mit Angst.

Wir müssen lernen, mit Corona zu leben

Wie lange soll das noch so weitergehen? Wo bleibt die Kreativität, wie sie die Berliner Club-Betreiber nun bei ihrem Wochenend-Projekt bewiesen haben? Oder die Thüringer, die zum Piks eine Bratwurst verschenkten. Das Corona-Virus wird nicht einfach verschwinden. Wir werden lernen müssen, mit ihm zu leben.

So lange die vulnerablen Gruppen geschützt sind und das Gesundheitssystem standhält - was aktuell beides der Fall ist -, gibt es keinen Grund zu weiterer Panikmache. Vielmehr wäre es an der Zeit für praktikable Zukunftskonzepte, die niemanden ausschließen.