Widerstand gegen Chinas Partei: Kommt's zum Schwur?

Der AZ-Korrespondent Marcus Sauer über den Mut junger Chinesen.

In Peking dürften alle Alarmglocken schrillen. Denn selbst an Eliteschmieden regt sich Widerstand gegen die Partei. Die Proteste wecken Erinnerungen an die Demokratiebewegung von 1989, die in einem Blutbad endete.

Kann die chinesische Staatsführung die Lage deeskalieren?

Es ist zu hoffen, dass es diesmal nicht zu ähnlichen Exzessen kommt. Sondern dass die Staatsführung die Lage mit Zugeständnissen in der Corona-Politik, die die höchsten Infektionszahlen seit Beginn der Pandemie nicht verhindern konnte, deeskaliert.

Sollte das nicht ausreichen, sollten die Proteste gewaltsam beendet werden, kommt es für Deutschland und Europa zum Schwur. Wie viel Eintreten für eigene Werte kann man sich angesichts wirtschaftlicher Abhängigkeit leisten?