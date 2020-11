Was bringt Corona noch? Wir werden stark sein müssen

Der Politik-Vize Clemens Hagen über Corona und die Unsicherheit.

Das vielleicht schlimmste Corona-Symptom ist die Unsicherheit. Eltern spüren sie, wenn sie ihre Kinder in die Schule schicken, Enkel, wenn sie Oma oder Opa besuchen, Kranke, wenn sie in die Klinik gehen. Genauso schlimm ist die Unsicherheit, wenn sie das Gegenteil davon tun: Kinder daheim behalten, Oma und Opa sich selbst überlassen, Arzt doch nicht aufsuchen.

Das Verteufelte an dieser Unsicherheit: Niemand kann einem die Entscheidung abnehmen. Wie auch? Und die vielleicht schwierigste von allen steht mit Weihnachten noch bevor. Traditionell im Kreise der Liebsten oder virtuell am Bildschirm? So oder so, wir werden stark sein müssen zu Weihnachten - und wahrscheinlich lange darüber hinaus.