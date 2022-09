Vorbei mit dem Tankrabatt: Das war nix

Die Politik-Vize Lisa Marie Albrecht über das Ende des Tankrabatts.

Es ist schon recht bezeichnend, wenn selbst ein Automobilclub wie der ADAC sich so gar nicht für eine Maßnahme stark macht, die doch eigentlich genau seiner Klientel zugute kommt. Doch auch der Verband hat erkannt: Das mit dem Tankrabatt war nix. Zu unsicher war von Anfang an - und ist es bis heute -, wie viel wirklich bei den Verbrauchern ankommt und wie viel in den Taschen der Zapfsäulenbetreiber verschwindet, die nun nicht gerade für Wohltätigkeit bekannt sind.

Tankrabatt vorbei: Wo ist das Anschlusskonzept?

Ganz davon abgesehen, dass die Maßnahme von Finanzminister Christian Lindner vor allem den Besserverdienenden nützte, die sich ein Auto überhaupt leisten können.

Und nun? Ist der Sprit (fast) wieder genau so teuer wie zuvor, weil Anschlusskonzepte fehlen. Immerhin das hat der Tankrabatt mit seiner Zwillings-Entlastung, dem 9-Euro-Ticket, gemeinsam. Die Ampel sollte sich sehr gut überlegen, welche Maßnahme sie weiterführen will - nicht zuletzt mit Blick auf die Umwelt.