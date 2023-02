"VIP-Agitator": Empörung über Berlusconi-Aussage zu Ukraine

Silvio Berlusconi sieht in Präsident Selenskyj einen Verantwortlichen für das Blutvergießen in der Ukraine. In Italien und Kiew ist die Empörung groß. Der Rechtsregierung im Rom schadet der Eklat.

13. Februar 2023 - 15:14 Uhr | AZ/dpa