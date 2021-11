Verschärfung der Corona-Maßnahmen: Neue Zauberformel

Der AZ-Korrespondent Torsten Henke zur Verschärfung der Maßnahmen.

Würden zwei Impfdosen zuverlässig davor schützen, sich zu infizieren und das Coronavirus weiterzugeben, wäre 2G, geimpft und genesen, jetzt, in der vierten und heftigsten Welle, das Mittel der Wahl. Doch leider fangen sich auch Geimpfte das Virus ein, wenngleich sie in der Regel nicht schwer erkranken. Und sie können andere anstecken.

2G plus: Wirksamer als eine Impfpflicht

Darum ist es richtig, viel mehr zu testen. Am Arbeitsplatz, in Pflegeheimen, bei Veranstaltungen. Geimpfte wie Genesene. 2G plus ist die neue Zauberformel. Sie ist wirksamer als eine Impfpflicht, die keine vollständige Sicherheit garantiert.

Und: Geimpfte und Ungeimpfte gegeneinander in Stellung zu bringen, führt nicht weiter. Man muss die Motive von Menschen, die den Piks ablehnen, nicht verstehen. Man kann ihre Haltung mit guten Argumenten kritisieren. Doch wir müssen zu gegenseitigem Respekt zurückfinden. Sonst wird der Schaden irreparabel.