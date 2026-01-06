US-Angriff auf Grönland: "Das wäre der maximale Schaden"

Greift US-Präsident Donald Trump nun auch nach Grönland? Und ist eine Nacht-und-Nebel-Aktion wie im Fall Venezuelas nach amerikanischem Recht überhaupt legal? Ein Experte gibt im AZ-Interview Antworten.

Skrupellosigkeit gewinnt offensichtlich. Wie der Münchner Amerikanistik-Professor Michael Hochgeschwender den zweifelhaften Venezuela-Coup von US-Präsident Donald Trump einschätzt, bei dem das US-Militär Staatschef Nicolás Maduro gefangen genommen hat.

AZ: Herr Hochgeschwender, die Welt staunt, dass US-Präsident Donald Trump so einfach den Präsidenten eines anderen Staates gefangen nehmen und in den USA vor Gericht stellen kann. Ist das nach US-Recht legal?

MICHAEL HOCHGESCHWENDER: Das ist etwas umstritten. Die US-Verfassung sagt nur, dass die Zustimmung des Kongresses für eine Kriegserklärung benötigt wird. Seit 1941 haben die USA allerdings keinen Krieg mehr erklärt, auch nicht in Vietnam und Korea. Das Vorbild für Trumps Aktion war der Sturz von Noriega in Panama durch Präsident Ronald Reagan. Anders als bei Trump war damals der Kongress aber wenigstens informiert. Faktisch handelt es sich im Fall Venezuelas nicht um einen Krieg, sondern um eine Art Polizeioperation im Ausland. Das ist eine andere Kategorie.

Michael Hochgeschwender (64) ist Historiker und seit 2004 Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte, Empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie an der Ludwig-Maximilians-Universität. © LMU

Trump agiert offenbar, wie er will – attackiert die Presse, die Wissenschaft und schickt die Nationalgarde in demokratisch regierte Städte. Von Europa aus gesehen scheint es dagegen erstaunlich wenig Widerstand zu geben. Sehen wir das falsch?

Es sind keine großen Menschenmengen auf den Straßen, aber die Demokraten protestieren. Es gibt auch Unruhe in der republikanischen Partei, zum Teil bei Abgeordneten, die sowieso nie Anhänger von Trump waren, aber auch innerhalb des Trump-Lagers.

Inwiefern?

Viele "MAGA"-Anhänger haben ihn ja gewählt, damit er die USA aus Kriegen heraushält. In deren Verständnis meint "America first", sich nicht als Weltpolizist einzumischen. Trump hat in jüngster Zeit viele Themen angesprochen, bei denen es letztlich um Einmischung der USA im Ausland ging. Man denke an Iran, Nigeria und Grönland – und jetzt an die Aktion in Venezuela. Das läuft zentralen Interessen einer Gruppe seiner Wähler zuwider. Da knirscht es ein wenig im Gebälk. Eine offene Rebellion ist das aber nicht.

US-Experte: "Da würde es einen nationalen Widerstand geben"

Kann sich Trump eine weitere Aktion dieser Art leisten? Er hat ja schon von Iran und Kolumbien gesprochen.

Es wird dann kritisch, wenn Menschenverluste eintreten. Ich fand daher Trumps Aussage, er hätte keine Angst vor "boots on the ground", also vor einer Bodeninitiative, sehr bemerkenswert. Seine Anhänger können wohl damit leben, wenn man in einer schnellen Operation den venezolanischen Präsidenten herausholt, aber sie könnten nicht auf Dauer damit leben, wenn US-amerikanische Truppen in Venezuela stationiert würden und man das Land faktisch als Protektorat übernimmt. Da würde es wohl einen nationalen Widerstand gegen die Präsenz der US-Amerikaner geben. Daher wäre es nicht ohne Risiko, wenn Trump in Venezuela oder Kolumbien oder anderen lateinamerikanischen Staaten direkt intervenieren würde.

Es wäre aber nichts Neues...

Die Amerikaner haben das in den 1890er bis 1930er Jahren so gehalten, als man praktisch die Polizeiherrschaft über Mittelamerika für sich beanspruchte, weil es um Leben und Eigentum von US-Bürgern ging. Das war sehr kostspielig, und es hat viele Tote mit sich gebracht. Trump würde gut daran tun, so etwas zu vermeiden.

USA-Motiv: "Es geht nicht um Sicherheit, sondern um Rohstoffe"

Was bedeutet denn die Venezuela-Aktion für die Potentaten in Moskau und China? Dürfen die jetzt auch einfach das Recht des Stärkeren ausüben?

Es ist ambivalent. Natürlich sind die Machthaber dort nicht in Gefahr, entführt zu werden. Ein direkter Angriff auf Moskau oder Peking wäre sinnfrei, selbst für jemanden wie Donald Trump. Einerseits kann man es durchaus als Freibrief für die Ukraine oder Taiwan lesen. Andererseits hat der Angriff auf Caracas gezeigt, dass sich Trump nicht darum schert, was aus Verbündeten Putins oder Chinas wird. Das hat man schon in Syrien gesehen – und jetzt in Venezuela. Das war für die Russen und auch die Chinesen ein schwerer Schlag ins Gesicht. Insofern ist es nicht nur Freibrief, sondern auch Drohung. Es mag am schlechten Ausbildungsstand der venezolanischen Armee liegen, aber man hat gesehen, dass die russischen Waffen, die in Venezuela eingesetzt wurden, den amerikanischen in keiner Weise gewachsen waren. Das kann aus russischer Sicht auch als Warnung verstanden werden.

Was bedeuten diese Vorgänge für den Fall des von Trump beanspruchten Grönlands, das ja zum EU- und Nato-Mitglied Dänemark gehört?

Das ist das große Rätsel. Nachdem ein paar Monate geschwiegen wurde, ist das Thema jetzt aus dem Nichts wieder aufgetaucht – mit einer hanebüchenen Begründung. Grönland für die US-Sicherheit zu benötigen, ist gar keine Begründung. Das ist, als wäre die Welt ein Wunschkonzert der Mächtigen und Starken. Die USA haben auf Grönland mit Thule einen ihrer wichtigsten Militärstützpunkte. Das heißt: Es geht überhaupt nicht um Sicherheit, sondern offenkundig um Rohstoffe. Der Anspruch richtet sich gegen einen Verbündeten, dem man beim besten Willen nicht vorwerfen kann, in Drogenhandel oder so etwas verwickelt zu sein. Der Zugriff Trumps auf Grönland wäre der maximale Schaden auch für die Nato. Wenn Trump Russland wirklich stärken will, würde er sich Grönland unter den Nagel reißen. Das Ausmaß an Verlogenheit und Bruch des Völkerrechts wäre in diesem Fall noch einmal erheblich größer als im Falle Venezuelas.