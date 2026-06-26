Höchststrafe für Magdeburger Attentäter - das jüngste Opfer kam aus Bayern

Das Landgericht Magdeburg hat gegen den Todesfahrer vom Weihnachtsmarkt wegen des Anschlags von 2024 mit sechs Toten, das jpngste Opfer war ein neunjähriger Junge aus Bayern (die AZ berichtete) – die Höchststrafe verhängt. Es verurteilte den Angeklagten aus Saudi-Arabien unter anderem wegen Mordes zu lebenslanger Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Eine Anordnung der Sicherungsverwahrung bleibt vorbehalten.