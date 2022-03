Umgang mit Ukraine-Flüchtlingen: Nichts gelernt?

Der AZ-Korrespondent über den Umgang mit den Ukraine-Geflüchteten.

Die politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern tun das, was sie bereits vor sieben Jahren taten - sie schieben die Zuständigkeiten hin und her, rufen nach mehr Geld und kommen dabei nicht in die Gänge. Dabei ist die Zahl der Flüchtlinge noch vergleichsweise niedrig.

Weil alte Erfahrungswerte und Organisationspläne nicht genutzt werden, die Regierung sich auf

Ehrenamtliche und Kommunen verlässt, spielen sich Tragödien ab.

Die Genfer Flüchtlingskonvention legt den Umgang mit Flüchtlingen klar fest. Darin steht alles über den rechtlichen Schutz, die Unterbringung, den Schulunterricht und einiges mehr. Man müsste sie nur befolgen. Eine vorausschauende Planung könnte zudem verhindern, dass die positive Grundhaltung gegenüber den Flüchtlingen kippt.