Ukraine-Krise: Erinnerung an den Kalten Krieg

AZ-Korrespondent Torsten Henke über die Folgen der Ukraine-Krise.

Als "total wahnsinnig" hat der niederländische Premier Mark Rutte den russischen Präsidenten bezeichnet. Nicht gerade eine Wortwahl, die zur Deeskalation beiträgt, doch nach der gruseligen Ansprache Wladimir Putins ist zu fürchten, dass Rutte recht hat mit seiner Einschätzung. Dass der Kremlherr mit normalen Maßstäben nicht mehr zu messen ist. Seine Rede erinnerte an das, was die Älteren noch aus dem Kalten Krieg kennen. Auch die Sowjets logen in der Kuba-Krise, dass sich die Balken bogen. Genauso wie Putin heute.

War die deutsche Russland-Politik zu naiv?

Der Westen, besonders die Deutschen, stehen nach dem Einmarsch im Donbass vor den Scherben einer Russland-Politik, die viele Fachleute für naiv gehalten haben.

Bürger zahlen starke Energieabhängigkeit von Russland

Die Bundesbürger werden einen hohen Preis für die verantwortungslos starke Energieabhängigkeit von Russland zahlen. Immerhin hat der von Putin vorgeführte Olaf Scholz seine Sprachlosigkeit überwunden, was die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 angeht.