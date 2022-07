Ukraine-Krieg: Russland meldet Einnahme von Lyssytschansk

Auf diesem von der Militärverwaltung der Region Luhansk zur Verfügung gestellten Foto löschen ukrainische Feuerwehrleute am frühen Sonntag, 3. Juli 2022 ein Feuer in einem beschädigten Wohnhaus in Lyssytschansk in der Region Luhansk in der Ukraine.

© -/(Militärverwaltung der Region Luhansk/AP/dpa