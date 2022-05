Ukraine-Krieg: Großangriff im Donbass erwartet - EU-Gipfel ringt um Öl-Embargo

Die Ukraine rechnet mit einem russischen Großangriff auf das Zentrum ihrer Verteidigungskräfte im Donbass. Aber auch im Süden des Landes wird weiter gekämpft. In Brüssel bemühen sich die EU-Staats- und Regierungschefs um eine Einigung auf ein Öl-Embargo.

Kiew/Moskau/Berlin - Die russischen Streitkräfte bereiten nach ukrainischen Angaben einen groß angelegten Angriff auf den Raum Slowjansk, das Zentrum der ukrainischen Verteidigungskräfte im Donbass, vor.

Daneben steht aber auch weiterhin der Raum Sjewjerodonezk im Fokus der russischen Angriffsbemühungen im Donbass. Ukrainische Behörden berichteten am 96. Kriegstag von einer Offensive im Süden des Landes.

Ein älterer Patient wird am Bahnhof von Pokrowsk in einen medizinischen Evakuierungszug verlegt. Der speziell ausgestattete Zug von Ärzte ohne Grenzen (MSF) bringt Menschen aus überfüllten Krankenhäusern in der Nähe der Frontlinie in die Westukraine. © Francisco Seco/AP/dpa

Der Angriff Russlands auf sein Nachbarland begann am 24. Februar. Vor einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Brüssel hieß es, EU-Ratspräsident Charles Michel wolle eine Einigung zum Öl-Embargo gegen Russland erreichen. Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich vor dem Gipfel zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommen kann.

Russland bereitet laut Ukraine Großangriff auf Slowjansk vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wollte per Video-Schalte zu den Gipfelteilnehmern sprechen. Er wirft Russland einen Vernichtungskrieg vor. Ein weiterer Vorwurf lautet, dass Russland - das seit Wochen ukrainische Agrarexporte übers Meer blockiert - aus dem besetzten Schwarzmeergebiet Cherson Getreide ins eigene Land bringt.

Ein Mann geht in Kiew an einem Poster vorbei, das zur Unterstützung der Verteidiger von Mariupol angebracht wurde. © Deml Ondøej/CTK/dpa

Die russischen Truppen verlegten neue Einheiten nach Slowjansk, um das Gebiet sowohl von Isjum als auch von der kürzlich eroberten Kleinstadt Lyman aus anzugreifen, hieß es im Lagebericht des ukrainischen Generalstabs. Der Raum Slowjansk-Kramatorsk ist der größte Ballungsraum im Donbass, der noch unter Kontrolle Kiews steht.

Hier ist auch das Oberkommando der Streitkräfte im Osten des Landes stationiert. Daneben steht aber auch weiterhin der Raum Sjewjerodonezk-Lyssytschansk im Fokus der russischen Angriffsbemühungen im Donbass. In Sjewjerodonezk haben sich russische Einheiten demnach bereits im Nordosten und Südosten der Stadt festgesetzt. Auch hierhin sollen zur Unterstützung weitere Einheiten aus Russland verlegt werden.

Ukrainische Behörden berichten über Offensive im Süden des Landes

Das ukrainische Militär setzte nach eigenen Angaben seine Offensive an der Grenze zwischen den Gebieten Mykolajiw und Cherson im Süden der Ukraine fort. "Die Lage im Süden ist dynamisch und gespannt", teilte das Oberkommando des ukrainischen Wehrkreises Süd in der Nacht zum Montag mit.

Charkiw: Ukrainische Soldaten inspizieren einen russischen Truppentransporter Typ MT-LB. © Bernat Armangue/AP/dpa

Russland ziehe Reserven zusammen und versuche, die Frontlinien im Gebiet Cherson zu befestigen. Das russische Militär beschoss nach eigenen Angaben eine Werft in Mykolajiw. Mit Luft-, Raketen- und Artillerieangriffen seien zudem in den vergangenen 24 Stunden Dutzende Kommandopunkte und Gefechtsstände im ostukrainischen Donbass-Gebiet, Fernmeldestellen und zahlreiche Truppenansammlungen vernichtet worden. Diese Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

London: Russland erleidet "verheerende Verluste" bei Offizieren

Nach Erkenntnissen des britischen Geheimdienstes hat Russland bisher "verheerende Verluste" in seinem Offizierskorps erlitten. Brigade- und Bataillonskommandeure seien an vorderster Front aktiv, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

Dies liege zum einen daran, dass sie für den Erfolg ihrer Einheiten persönlich verantwortlich gemacht würden. Zudem fehlten der russischen Armee qualifizierte Unteroffiziere, die bei westlichen Streitkräften diese Rolle erfüllten.

EU-Ratspräsident will bei Gipfel Einigung zu Öl-Embargo erzielen

EU-Ratspräsident Charles Michel strebt beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel eine Einigung im Streit über das geplante europäische Öl-Embargo gegen Russland an. In einem Entwurf für die Abschlusserklärung der am Montagnachmittag beginnenden Beratungen schlug er vor, sich auf den aktuellen Kompromissvorschlag der EU-Kommission zu verständigen.

Brüssel: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, trifft zu einem außerordentlichen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel ein. © Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa

Dieser sieht vor, vorerst nur die Einfuhr von per Schiff transportiertem Öl auslaufen zu lassen. Das bislang die Embargo-Pläne blockierende Ungarn könnte sich demnach weiterhin über die riesige Druschba-Pipeline mit Öl aus Russland versorgen.

Getreide aus südukrainischem Cherson nach Russland verfrachtet

Russland, das seit Wochen ukrainische Agrarexporte übers Meer blockiert, hat nun aus dem besetzten Schwarzmeergebiet Cherson Getreide ins eigene Land importiert.

Der Export der letztjährigen Ernte nach Russland habe begonnen, sagte der Vizechef der prorussischen Militärverwaltung von Cherson, Kirill Stremoussow, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Laut Stremoussow geht es darum, Platz in den Speichern für die neue Ernte zu schaffen.

Er machte keine Angaben, zu welchen Bedingungen die Bauern ihre Ernte nach Russland abgegeben haben. Fast 500.000 Tonnen Getreide hätten russische Truppen illegal aus Charkiw, Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk exportiert, wie der stellvertretende ukrainische Agrarminister, Taras Vysotskyi, sagte.

Gefährdete Russen können auf raschere Aufnahme in Deutschland hoffen

In Deutschland einigte sich die Bundesregierung unterdessen auf Regelungen für die unkomplizierte Aufnahme von Russinnen und Russen, die in ihrem Heimatland als besonders gefährdet gelten.

"Die immer brutalere Aggression Russlands gegen die Ukraine wird von immer stärkerer Repression nach innen begleitet, insbesondere gegen die Presse, gegen Menschenrechtler und Oppositionelle", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Für die schnelle und unbürokratische Aufnahme gebe es nun ein Verfahren, das die Einreise erleichtern und Verfahren beschleunigen werde.