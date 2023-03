Türkischer Präsident Erdogan hält an Wahl Mitte Mai fest

In der Türkei soll trotz der Erdbeben-Katastrophe mit insgesamt mehr als 50.000 Toten Mitte Mai gewählt werden. Dies gab Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara bekannt.

01. März 2023 - 11:03 Uhr | dpa

Will trotz der verheerenden Erdbebenkatastrophe an dem gesetzten Wahltermin im Mai festhalten: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. © Turkish Presidency/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ankara "Dieses Volk wird, so Gott will und die Zeit naht, am 14. Mai das Nötige tun", sagte Erdogan. Zwischenzeitlich hatte es Spekulationen über eine Verschiebung der Präsidenten- und Parlamentswahl gegeben.