Truss-Regierung im völligen Chaos: Selbstzerfleischung

AZ-Nachrichtenredakteurin Martina Scheffler über das Scheitern der Liz Truss.

Eigentlich hat Liz Truss nichts falsch gemacht. Für das, was ihr neuer Finanzminister jetzt zurücknimmt, war sie doch vor anderthalb Monaten gewählt worden. Nun gilt der ihr damals unterlegene Rishi Sunak als Favorit.

So erratisch agieren nur Parteien, die mit ihrem Latein am Ende sind. Seit der Tory David Cameron mit der Abstimmung über den Brexit die Briten 2016 in Chaos gestürzt hat, hat die Partei nur glücklose Premiers hervorgebracht. Sie hatte weder auf die Herausforderungen des EU-Austritts eine Antwort noch auf die neuen Krisen.

Es wird Zeit, dass sie nicht den nächsten Zählkandidaten aufstellt, sondern in die Opposition geht.