Trump zu Migranten-Haft im Sumpf: "Kein nettes Geschäft"

Mitten in der Wildnis Floridas entsteht eine neue Haftanstalt für Migranten. Trump reist zur Eröffnung an - und erklärt auf seine Art, was möglichen Ausbrechern drohen dürfte.

dpa | 01. Juli 2025 - 17:40 Uhr

Trump reist nach Florida, wo eine neue Haftanstalt für Migranten eröffnet wird. © Mark Schiefelbein/AP/dpa