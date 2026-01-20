AZ-Plus
  • Trump veröffentlicht private Nachricht: Macron schlägt G7-Treffen mit Russland und Dänemark vor

Trump veröffentlicht private Nachricht: Macron schlägt G7-Treffen mit Russland und Dänemark vor

dpa |
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ein Treffen der G7-Staaten mit Russland vorgeschlagen. (Archivfoto)
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ein Treffen der G7-Staaten mit Russland vorgeschlagen. (Archivfoto) © Philippe Magoni/Pool AP/AP/dpa
Paris/Washington

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ein Treffen der G7-Staaten mit Russland und Dänemark am Donnerstag in Paris vorgeschlagen. Das geht aus privaten Textnachrichten zwischen Macron und Trump hervor, die der US-Präsident auf der Plattform Truth Social teilte. Der Élysée-Palast bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Echtheit der Nachrichten.

