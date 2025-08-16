AZ-Plus

Selenskyj reist am Montag nach Washington

Trump und Selenskyj wollen sich am Montag in Washington treffen. (Archivbild)
Trump und Selenskyj wollen sich am Montag in Washington treffen. (Archivbild) © Kappeler/Schreiber/AP/dpa
Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist am Montag zu Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington. Das kündigte er nach einem Telefonat mit Trump bei Telegram an.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

