Trump hin und weg vom niederländischen Königspaar

Beim Nato-Gipfel in Den Haag hatte US-Präsident Trump eine ganz besondere Übernachtungsadresse: Der königliche Palast. Am Morgen danach ist Trump noch immer sehr entzückt.

Den Haag

US-Präsident Donald Trump hat den Morgen des Nato-Gipfels in Den Haag offenbar gut gelaunt begonnen. "Der Tag beginnt in den schönen Niederlanden.", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Trump hatte die Nacht im königlichen Palast Huis ten Bosch verbracht und am Morgen auch mit König Willem-Alexander und Königin Máxima gefrühstückt. "Der König und die Königin sind wunderschöne und spektakuläre Menschen. Unser Frühstückstreffen war großartig!", lobte er seine Gastgeber.

Ob es dem Königspaar ebenso gut gefiel, wurde zunächst nicht bekannt. Am Vortag hieß es, man habe den US-Präsidenten mit "großem Vergnügen" empfangen.

Dass der US-Präsident im Palast übernachten durfte, ist eine sehr große Ehre. Zwar kommt es immer mal wieder vor, dass hohe Staatsgäste im Palast übernachten dürfen, doch dann meistens im Schloss in Amsterdam und nicht im Wohnpalast im Stadtwald von Den Haag.

Dort fand zum Auftakt des Nato-Gipfels am Abend zuvor auch ein festliches Abendessen statt mit den Staats- und Regierungschefs. Einige hatten auch ihre Partnerinnen und Partner mitgebracht. Trump war jedoch ohne die First Lady Melania gekommen.