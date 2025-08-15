AZ-Plus

Trump empfängt Putin mit langem Handschlag

Fast gleichzeitig sind die beiden Staatschefs aus ihren Flugzeugen ausgestiegen.
dpa |
Trump und Putin begrüßen sich mit einem Handschlag.
© Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Anchorage

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben sich nach ihrer Ankunft beim Gipfeltreffen in Anchorage mit einem langen Handschlag begrüßt. Die beiden kamen sich lächelnd auf einem roten Teppich nach der Landung auf dem Militärflugplatz entgegen, wie auf Live-Bildern im Fernsehen zu sehen war. Zuvor hatte Trump in seiner Air Force One auf den Gast aus Moskau gewartet.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

