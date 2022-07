Trump ante portas

Nachrichtenredakteurin Martina Scheffler über die Erfolge von Joe Biden.

München - Für Europäer ist Joe Biden das Beste, was ihnen seit langem passiert ist. Besser auch als der von Messias-Erwartungen begleitete Obama, der sich dann mit den Tiefen der Realpolitik herumschlagen musste und ansonsten eher am pazifischen Raum interessiert war. Von Trump müssen wir nicht reden - die Amerikaner aber tun es. Während Biden uns mit dem Schmieden und Stärken von Bündnissen erfreut, von denen auch wir profitieren können, schauen seine Landsleute vor allem auf die Preise, die in den USA ebenso explodieren wie hier.

Und das wird Biden angekreidet, der weniger Zustimmung erfährt als Trump zum gleichen Zeitpunkt seiner Präsidentschaft. Das wiederum muss uns Angst machen. Denn der Antidemokrat als Nachfolger Bidens im Weißen Haus - das wäre der Super-GAU.