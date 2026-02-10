AZ-Plus
  • Sturz bei Radtour im Sauerland: Kanzlergattin Charlotte Merz in Krankenhaus

Sturz bei Radtour im Sauerland: Kanzlergattin Charlotte Merz in Krankenhaus

Nach einem Sturz bei einer Radtour mit ihrem Mann Friedrich Merz musste Charlotte Merz ins Krankenhaus. Warum sie Glück hatte und schnell wieder entlassen wurde.
AZ/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Frau Charlotte (Archivfoto)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Frau Charlotte (Archivfoto)

Kanzlergattin Charlotte Merz ist bei einer Radtour mit ihrem Mann Friedrich Merz im sauerländischen Arnsberg gestürzt. Daraufhin kam sie am Samstagnachmittag ins Krankenhaus. Das bestätigte eine Regierungssprecherin auf dpa-Anfrage.

"Auch weil sie von einem Helm geschützt war, hat sie keine gravierenden Verletzungen davongetragen und wurde nach kurzer Beobachtung wieder entlassen", sagte die Sprecherin. Sie betonte: "Der Bundeskanzler selbst war stets an ihrer Seite."

Helm verhindert Schlimmeres: Charlotte Merz stürzt bei Radtour

Friedrich Merz startete am Tag danach erneut zu einer Radtour und machte am Sonntag einen Stopp in einem Café an der Ruhr in seinem Heimatort Arnsberg.

"Er wollte eigentlich nur in Ruhe ein Bier trinken, was er auch getan hat", berichtete der Gastronom gegenüber der "Westfalenpost". Es seien aber immer wieder Gäste gekommen, die ein Foto mit dem Kanzler haben wollten. Bei Facebook lud das Café das Selfie eines Kellners mit Merz hoch.

