AZ-Plus
  • Startseite
  • Politik
  • Statt Schulden: Bayern will Großteil der Rücklagen nutzen – und eine Förderung wird gestrichen

Statt Schulden: Bayern will Großteil der Rücklagen nutzen – und eine Förderung wird gestrichen

AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Trotz der schwierigen Finanzlage will die bayerische Staatsregierung bei der Aufstellung des nächsten Haushalts auf neue Kredite zur Gegenfinanzierung verzichten. (Archivbild)
Trotz der schwierigen Finanzlage will die bayerische Staatsregierung bei der Aufstellung des nächsten Haushalts auf neue Kredite zur Gegenfinanzierung verzichten. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage will Bayern beim Aufstellen des Doppelhaushalts 2026/2027 keine neuen Schulden aufnehmen. Zur Gegenfinanzierung soll aber ein Großteil der Rücklagen verwendet werden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen.

Außerdem gibt Bayern das eigentlich ab dem neuen Jahr geplante Kinderstartgeld: Eltern kleiner Kinder erhalten damit nicht nur kein Familien- und kein Krippengeld mehr, sondern müssen auch auf eine Einmalzahlung von 3.000 Euro verzichten. Das frei werdende Geld soll stattdessen komplett in die Kitas und in deren Unterhalt fließen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Haushaltsklausur des Kabinetts sagte.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.