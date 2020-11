Söder gratuliert Biden: "Yes he can!"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich nach dem Wahlsieg von Joe Biden in den USA erleichtert gezeigt und dem Demokraten gratuliert. "Yes he can!", schrieb der CSU-Chef am Samstagabend bei Twitter. Sein Vertrauen in die amerikanische Demokratie sei nun wieder gestärkt. "Jetzt sollte das bizarre Schauspiel der letzten Tage ein Ende finden."

07. November 2020 - 19:19 Uhr | dpa

Der Demokrat Joe Biden hat die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen. © Paul Sancya/AP/dpa/Archivbild