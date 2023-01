Selenskyj drängt zu Eile bei Entscheidung über Kampfpanzer

Er erwarte Entscheidungen über weitere Waffenlieferungen vom Weltwirtschaftsforum in Davos, das am Dienstag beginnt, und der Konferenz der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein.

17. Januar 2023 - 06:48 Uhr | AZ/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (Archivbild) © imago images/Zuma Wire