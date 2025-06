Russland beschießt Energieinfrastruktur in der Ukraine

In St. Petersburg macht Kremlchef Putin Ansprüche auf die gesamte Ukraine geltend. In der Nacht richten russische Drohnen und Raketen weitere Zerstörungen im Nachbarland an.

dpa | 21. Juni 2025 - 10:36 Uhr

Jede Nacht muss sich die Ukraine gegen Angriffe aus der Luft verteidigen. (Archivbild) © Evgeniy Maloletka/AP/dpa