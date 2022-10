Rücktritt von Liz Truss: Schrecken ohne Ende

Die AZ-Nachrichtenredakteurin Martina Scheffler über den Rücktritt der Premierministerin.

London - Großbritannien ist in Not. Nach Tony Blair hat das Land mit seinen Premierministern keine glückliche Hand gehabt. Mitten in einer der schwersten Krisen der Nachkriegszeit steht das Königreich nun ohne Führung da.

Es müsste schon ein Wunder her

Das gibt all jenen Aufwind, die sich lossagen wollen vom ungeliebten England. Einzig Neuwahlen können kurzfristig helfen. Die wird Labour gewinnen. Aber es müsste schon ein Wunder her, um für das von Brexit und Inflation massiv gebeutelte Land schnell einen Ausweg zu finden. Fast könnte man sagen, mit der Queen ist auch der letzte Rest des einstigen Weltreichs dahin.