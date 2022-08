Protest gegen Bericht – Ukrainische Amnesty-Leiterin tritt zurück

"Wenn Sie nicht in einem Land leben, in das Besatzer einfallen, die es in Stücke reißen, verstehen Sie wahrscheinlich nicht, wie es ist, eine Armee von Verteidigern zu verurteilen", so die zurückgetretene Leiterin der ukrainischen Filiale von Amnesty International.

07. August 2022 - 09:39 Uhr | AZ/dpa

