Privilegien für Geimpfte? Dann hat Freiheit ausgedient

AZ-Chefredakteur Michael Schilling kommentiert die Debatte um die Unterscheidung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften.

Privilegien für Geimpfte: Das klingt ja zunächst einmal nach Belohnung - und erweckt dadurch einen völlig falschen Eindruck. Andersherum formuliert wird es deutlicher: Nicht-Geimpfte sollen Nachteile haben.

Und das ist, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer schon richtig festgestellt hat, nicht hinnehmbar. Mal abgesehen davon, dass es für einen langen Zeitraum gar nicht genug Impfdosen für alle gibt: Wer mag Teil einer Gesellschaft sein, in der ein Kino- oder Club-Besuch nur einer bestimmten Gruppe möglich ist - und dem Rest verweigert wird? Freiheit und Gleichheit haben dann ausgedient. Und wer will eine Zukunft, in der Kino oder Reisen schon als Privileg gelten?

Hinzu kommt ein logischer Aspekt: Wenn etwa ein Gast ohne Impfausweis in ein gut besetztes Lokal voller Geimpfter möchte, wer sollte ihm den Zutritt verweigern: Es kann ja niemandem etwas passieren. Oder?