Pflegekosten-Reform: Viele profitieren nicht

Der AZ-Korrespondent Claus Schöner über die Kosten für Pflege.

Der Betrag, den Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zahlen müssen, steigt schneller als die Mieten in manch begehrter Wohnlage. Immer mehr alte Menschen sind dazu nicht mehr in der Lage. Natürlich nicht, die Durchschnittsrente in Deutschland beträgt gut 1.000 Euro. Höchste Zeit also für eine Finanzierungsreform, die diesen Namen auch verdient.

Denn von dem in Jahresschritten sinkenden Eigenanteil, den Jens Spahn auf den Weg gebracht hat, werden viele kaum profitieren: Mehr als jeder dritte Heimbewohner stirbt innerhalb von zwei Jahren. Sozialverbände sprechen sich für eine Pflegevollversicherung aus, die jedoch auf Dauer extrem teuer würde. In jedem Fall wird kein Weg um einen höheren Steuerzuschuss herumführen, um langfristig menschenwürdige Pflege für alle sicherzustellen.