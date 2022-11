Olena Selenska: Bitte denkt vor Weihnachten weiter an die Ukrainer

Olena Selenska hat in London an einer Konferenz über sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten teilgenommen. Dabei betonte die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Russland setze sexuelle Gewalt "systematisch und offen" als Waffe ein.

29. November 2022 - 10:18 Uhr | AZ/dpa

Olena Selenska, Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. © Armando Franca/AP/dpa