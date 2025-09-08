AZ-Plus

Netanjahu warnt Einwohner der Stadt Gaza: "verschwinden Sie"

Israel plant die Einnahme der Stadt Gaza. Die Luftwaffe hat dort laut Ministerpräsident Netanjahu in den vergangenen zwei Tagen 50 Hochhäuser zerstört. Dies sei nur die "Einleitung" der Bodeninvasion.
dpa |
Laut Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu organisieren sich Israels Soldaten derzeit vor der geplanten Einnahme der Stadt Gaza. (Archivbild)
Laut Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu organisieren sich Israels Soldaten derzeit vor der geplanten Einnahme der Stadt Gaza. (Archivbild) © Abir Sultan/Pool EPA/dpa
Tel Aviv

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu ruft die Einwohner der Stadt Gaza vor der geplanten israelischen Einnahme des Orts zur Flucht auf. "Sie wurden gewarnt, verschwinden Sie von dort", sagte er nach Angaben seines Büros bei einem Besuch im Kommandozentrum der israelischen Luftwaffe. 

Die Luftwaffe habe in der Stadt im Norden des Küstenstreifens in den vergangenen beiden Tagen bereits 50 Hochhäuser zerstört. "All dies ist nur die Einleitung, nur der Beginn des eigentlichen, intensiven Einsatzes - der Bodeninvasion unserer Streitkräfte, die sich nun organisieren und sich einfinden", sagte Netanjahu weiter.

Israels Regierung beabsichtigt, die Stadt Gaza militärisch vollständig einzunehmen. Nach jüngsten Schätzungen haben sich dort bis zuletzt rund eine Million Menschen aufgehalten. Netanjahu sagte am Sonntag, bislang hätten rund 100.000 Palästinenser den Ort verlassen. Hilfsorganisationen warnen vor einer weiteren Verschärfung der ohnehin katastrophalen Lage der Zivilbevölkerung.

