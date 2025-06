Netanjahu: Tötung Chameneis könnte Konflikt beenden

Will Israel mit seinem Krieg tatsächlich Irans Obersten Führer töten? Regierungschef Netanjahu will einen Angriff auf den Ajatollah auf jeden Fall nicht ausschließen.

Washington

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu scheint eine gezielte Tötung von Irans Oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei nicht auszuschließen. "Das wird den Konflikt nicht eskalieren lassen, das wird den Konflikt beenden", sagte Netanjahu im Interview mit dem US-Sender ABC auf die Frage, ob er die Sorge der US-Regierung teile, dass eine Tötung Chameneis den Konflikt außer Kontrolle geraten lassen könnte. Das iranische Regime terrorisiere den Nahen Osten seit einem halben Jahrhundert mit Sabotage-Akten und Terrorismus, sagte er.

An einer anderen Stelle in dem Interview mit dem ABC-Journalisten Jonathan Karl sagte Netanjahu auf eine direkte Frage, ob Israel plane, Chamenei zu töten: "Wir tun, was wir tun müssen. Ich werde da keine Details erörtern." Am Wochenende hatte es Berichte gegeben, wonach US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Tagen Einspruch gegen israelische Pläne für die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts eingelegt haben soll.

Israel tötete bereits Hisbollah- und Hamas-Anführer

In seinem Kampf gegen die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon tötete das israelische Militär deren langjährigen Anführer Hassan Nasrallah Ende 2024 bei einem Luftangriff. Im Kampf gegen die islamistische Hamas töteten die Israelis zahlreiche Anführer der Gruppe im Gazastreifen, zudem wurde der in Katar lebende Anführer Ismail Hanija bei einem Anschlag in Teheran getötet.

Netanjahu sagte, Israel handle im Iran, um die "existenzielle Bedrohung", die von dem Land ausgehe, zu neutralisieren. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um das Atomprogramm hätten es nicht geschafft, die iranische Gefahr zu beheben, sagte er. Er glaube auch nicht, dass Teheran jetzt oder zukünftig auf dem Verhandlungsweg dazu zu bewegen sei, sein Atomprogramm aufzuheben.

Israel, die USA und andere befürchten, dass der Iran Atomwaffen entwickeln will. Teheran bestreitet dies.