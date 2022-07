Nach russischem Bericht: Ukraine bestreitet Einnahme von Lyssytschansk

Beschädigte Wohngebäude in Lyssytschansk in der Region Luhansk in der Ukraine. Russische russische Streitkräfte haben die Stadt und ihre Umgebung in einem umfassenden Versuch, die letzte Widerstandshochburg dort einzunehmen, unter Beschuss genommen.

© -/(Militärverwaltung der Region Luhansk/AP/dpa